"Тампа" без Кучерова проиграла "Детройту" в матче НХЛ

Российский форвард пропустил игру из-за болезни

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Paul Sancya

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. "Тампа" проиграла "Детройту" в овертайме со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Аксель Сендин-Пеллика (14-я минута) и Дилан Ларкин (64). Единственный гол у проигравших забил Янис Мозер (57). Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром прошлого регулярного чемпионата, пропустил игру с "Детройтом" из-за болезни.

"Детройт" занимает 2-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 8 очков в 5 матчах. "Тампа" располагается на предпоследней, 7-й позиции с 4 очками после 5 игр. В следующие матче "Детройт" примет "Эдмонтон" 19 октября, "Тампа" в этот же день сыграет в гостях против "Коламбуса".

В других матчах игрового дня "Юта" на своем льду обыграла "Сан-Хосе" (6:3). Ворота гостей защищал Ярослав Аскаров, совершивший 28 сейвов. Результативной передачей отметился защитник "Сан-Хосе" Дмитрий Орлов. "Ванкувер" в гостях победил "Чикаго" (3:2 Б).