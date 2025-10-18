Овечкин прокомментировал первую заброшенную шайбу в сезоне НХЛ

Российский форвард отличился впервые за пять игр

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин был готов проявить терпение и ждать своего шанса, несмотря на серию без заброшенных шайб с начала сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий игрока приводит пресс-служба команды.

В ночь на субботу Овечкин забросил первый гол в стартовавшем регулярном чемпионате НХЛ, поразив ворота "Миннесоты" (5:1).

"Хорошая игра, - сказал Овечкин. - Мы хорошо двигались по льду, быстро переходили нейтральную зону, создавали хорошие моменты и сумели использовать свои голевые моменты. Нам надо просто продолжать в том же духе, нам есть, что усовершенствовать. Очевидно игра в большинстве требует улучшения, мы работаем над этим. Прошло всего пять игр, сезон впереди".

"Что касается заброшенной шайбы, то в предыдущих матчах у меня практически не было моментов. Но иногда нужно просто потерпеть. Я дождался своего гола, и надеюсь развить это в следующих играх", - заключил он.

На счету Овечкин 4 очка (1 гол + 3 передачи) в пяти матчах регулярного чемпионата. Россиянин прервал личную антирекордную серию. Капитан "Вашингтона" в третий раз в карьере не смог забросить шайбу в первых четырех матчах сезона. Прежде у форварда случались аналогичные серии в сезонах-2012/13 и 2023/24.

Овечкин довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 898. Он является рекордсменом по этому показателю. В прошлом сезоне капитан "Вашингтона" превзошел рекорд канадского нападающего Уэйна Гретцки (894).