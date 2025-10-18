Дюков объяснил, почему президент УЕФА не приедет в Россию в 2025 году

У главы УЕФА плотный график, который не позволил ему найти время посетить матч сборной Россию

Редакция сайта ТАСС

Глава УЕФА Александер Чеферин © Richard Heathcote/ Getty Images

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не смог приехать в Россию на матчи в 2025 году из-за плотного графика, но он смотрит на приглашение с интересом. Об этом ТАСС рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В ноябре 2024 года Дюков сообщил ТАСС, что намерен пригласить Чеферина на матч сборной России в 2025 году. 14 октября глава РФС сообщил журналистам, что Чеферин не приедет в Россию в этом году, но есть уверенность в его прибытии в страну в 2026 году.

"Александер Чеферин не смог приехать в Россию в 2025 году из-за плотного графика, вы сами видите, что много футбольных событий. Но саму идею с приглашением приехать в страну воспринял с интересом", - сказал Дюков.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.