Foot Parisien: футболист Сафонов может покинуть ПСЖ в январе

Спортивный директор ПСЖ Луис Кампос уже работает над возможным трансфером

Редакция сайта ТАСС

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Российский вратарь Матвей Сафонов может покинуть французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" в январе. Об этом сообщил портал Foot Parisien.

По информации источника, спортивный директор ПСЖ Луис Кампос уже работает над возможным трансфером.

Как отмечается, причин для осуществления сделки две. В качестве спортивного аргумента приводится желание Сафонова получать больше игровой практики, поскольку с начала сезона-2024/25 он не провел ни одной минуты в составе парижской команды, а трансфер позволит ему перезапустить карьеру. Вторым поводом для продажи голкипера является геополитический фактор, поскольку с лета за ПСЖ играет украинский защитник Илья Забарный. Уход Сафонова, как уточняет источник, позволит французскому клубу сохранить имидж и сплоченность команды, исключив деликатный вопрос.

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара". В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.