Не игравший больше месяца Головин вошел в заявку "Монако" на матч с "Анже"

Футболист восстановился от мышечной травмы

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Монако" Александр Головин © Clive Mason/ Getty Images

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Российский полузащитник Александр Головин вошел в заявку "Монако" на гостевой матч восьмого тура чемпионата Франции по футболу против "Анже". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Последний матч за "Монако" Головин провел 31 августа, отыграв 85 минут против "Страсбура" (3:2). 7 сентября полузащитник участвовал в товарищеской игре за сборную России против команды Катара (4:1), проведя на поле все 90 минут. 18 сентября стало известно, что Головин пропустит около месяца из-за повреждения. AFP сообщало, что дополнительные обследования выявили у футболиста серьезную проблему с мышцей правого бедра. 15 октября агент игрока Александр Клюев сообщил "Спорт-Экспрессу", что россиянин вернулся к тренировкам в общей группе.

Головину 29 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. В сезоне-2024/25 он сыграл 29 матчей, забив три гола и сделав одну результативную передачу в разных турнирах. В текущем чемпионате Франции россиянин провел три встречи.

"Монако" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 13 очками, "Анже" - 17-е, набрав 5 очков. Встреча между командами пройдет в субботу. Начало игры запланировано на 20:00 мск.