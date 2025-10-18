NRK: FIS разослала федерациям письмо с аргументами за допуск россиян

Вопрос допуска россиян будет рассмотрен 21 октября

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 18 октября. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разослала национальным ассоциациям письмо, указав в нем несколько причин в пользу того, чтобы допустить российских спортсменов до участия в соревнованиях. Об этом сообщил телеканал NRK.

Вопрос допуска россиян будет рассмотрен FIS 21 октября.

"Спортсмены должны быть в центре нашего мышления, свободными от политического давления и влияния. Ни один спортсмен не может самостоятельно решать, где ему родиться. Исходя из этого, мы должны поддерживать всех спортсменов и гарантировать, что они не будут использоваться в качестве орудия в политической игре", - говорится в письме FIS к федерациям.

Положительное решение на совете FIS позволит россиянам выступить на этапах Кубка мира, которые станут отборочными соревнованиями на Олимпиаду. Первые старты по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью и сноуборду запланированы на ноябрь. 16 октября президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что россиянам не позволят выступить на этапе Кубка мира в Руке даже в случае допуска. Турнир должен пройти с 28 по 30 ноября.

19 сентября спортивный директор Международного олимпийского комитета Пьер Дюкрей сообщил, что FIS может рассмотреть вопрос участия россиян в международных турнирах. Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с марта 2022 года, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. При этом ее президент Йохан Элиаш ранее неоднократно заявлял о необходимости допуска спортсменов обеих стран до Олимпиады 2026 года.

FIS осталась единственной федерацией, которая не приняла решения относительно возможности россиянам отобраться на Олимпиаду-2026, которая пройдет в Италии. Большинство федераций оставили отстранение спортсменов из России в силе. На данный момент только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов смогли отобраться на Олимпиаду. Такую возможность еще имеют конькобежцы и шорт-трекисты.