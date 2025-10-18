Агкацев считает Акинфеева звездой мирового футбола

По мнению голкипера "Краснодара", капитан ЦСКА заслужил это звание своей карьерой

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 18 октября. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев является звездой мирового масштаба благодаря своим достижением в карьере. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев.

"По его рекордам, карьере, думаю да, - ответил Агкацев на вопрос, считает ли он Акинфеева звездой мирового масштаба. - Не могу судить, но он входит в топ вратарей по своей карьере, рекордам и биографии".

Акинфееву 39 лет, он является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, после мирового первенства 2018 года он завершил карьеру в национальной команде.