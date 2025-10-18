Теннисистка Александрова обыграла Шнайдер и вышла в финал турнира в Нинбо

В решающем матче россиянка сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной

Екатерина Александрова © Han Myung-Gu/ Getty Images

ШАНХАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Диану Шнайдер в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Александровой, выступающей на турнире под четвертым номером посева. Шнайдер была посеяна под седьмым номером. В финале Александрова сыграет с победительницей Уимблдона 2022 года представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (3).

Александровой 30 лет, она занимает 10-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023, 2025), Открытом чемпионате Франции (2025) и Открытом чемпионате США (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Шнайдер 21 год, она располагается на 19-й строчке мирового рейтинга. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, в паре спортсменка выиграла два трофея. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Турнир в Нинбо относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Соревнование завершится 19 октября. Действующей победительницей турнира является Дарья Касаткина, которая с марта представляет Австралию.