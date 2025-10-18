Фетисов уверен, что Овечкина ждет впереди немало голов в НХЛ

В ночь на субботу форвард "Вашингтона" забросил первую шайбу в сезоне

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина ждет впереди немало заброшенных шайб, учитывая, что его команда нацелена на Кубок Стэнли. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

В ночь на субботу в матче с "Миннесотой" Овечкин забросил 898-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая стала для него первой в сезоне.

"В прошлом сезоне на него была большая психологическая нагрузка [из-за рекорда по голам в регулярных чемпионатах], потом много радости от всего этого. Сейчас команда поменяла ориентиры, играет на результат, нацелена на Кубок Стэнли. Ничего страшного, он забьет свои голы", - сказал Фетисов.

Следующий матч "Вашингтон" проведет в воскресенье с "Ванкувером", начало в 19:30 мск.