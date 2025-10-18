Главный тренер "Балтики" оценил работу Слуцкого в Китае

Российский специалист возглавляет "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023 года

Главный тренер "Шаньхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий © Kenta Harada/ Getty Images

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Главный тренер китайского футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий является большим профессионалом. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал наставник "Балтики" Андрей Талалаев.

Слуцкий возглавляет "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2023 года. Ранее китайский клуб продлил соглашение с тренером до конца 2027 года.

"Я очень рад за российского тренера и жалею, что СМИ мало это освещают. Потому что то, что он делает в Китае, это показатель качественной работы после долгого перерыва, - сказал Талалаев. - Я очень рад, что человек доказывает, что профессионал сделает дееспособную команду в любом регионе, в том числе и таком, как Китай".

Слуцкому 54 года, под руководством российского специалиста клуб дважды стал обладателем Суперкубка Китая. В прошлом сезоне "Шанхай Шэньхуа" стал серебряным призером чемпионата страны, а также дошел до полуфинала Кубка Китая. До работы в Китае Слуцкий тренировал казанский "Рубин", который возглавлял с 2019 по 2022 год. Также он работал в элистинском "Уралане", "Москве", самарских "Крыльях Советов", московском ЦСКА, английском "Халле" и нидерландском "Витессе".

С августа 2015 года по июнь 2016-го занимал пост главного тренера сборной России. При нем команда вышла на чемпионат Европы во Франции, но заняла последнее место в группе со сборными Уэльса, Англии и Словакии.