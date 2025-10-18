Женская сборная России по футзалу проиграла команде Ирана в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 3:4

ТУЛА, 18 октября. /ТАСС/. Женская сборная России по футзалу уступила команде Ирана со счетом 3:4 в товарищеском матче. Встреча прошла в Туле.

В составе победителей забитыми мячами отметились Марал Торкаман (4-я минута), Фатиме Рахмати (16) и Марал Торкаман (26). У проигравших отличились Татьяна Гаспарян (3), Мария Самойлова (18) и Софья Синцова (34). На 36-й минуте Самойлова забил мяч в свои ворота.

Данная встреча стала второй между командами. Первая игра, которая прошла 16 октября, завершилась вничью со счетом 2:2.

Позднее в субботу ответный товарищеский матч проведут мужские сборные России и Ирана. Первая встреча не выявила победителя - 1:1.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.