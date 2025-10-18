Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Алма-Ате

В полуфинале россиянин обыграл австралийца Джеймса Дакворта

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

АСТАНА, 18 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл австралийца Джеймса Дакворта в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Алма-Ате.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. Дакворт выступал без номера посева. В финале Медведев сыграет с победителем встречи между французом Корентеном Муте и американцем Алексом Микелсеном.

Медведеву 29 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Последний титул Медведев завоевал в мае 2023 года, победив на турнире в Риме.

Для Медведева прошедший полуфинал стал третьим подряд и шестым в сезоне, в сентябре он дошел до этой стадии на турнире в Пекине, но не сумел завершить матч против американца Лёнера Тьена из-за судорог. В октябре россиянин в 1/2 финала "Мастерса" в Шанхае проиграл французу Артуру Риндеркнешу. В 2025 году Медведев добирался до полуфинала на турнирах в Марселе и в Галле, а также на "Мастерсе" в американском Индиан-Уэллсе. Единственную титульную встречу в сезоне, которая пришлась на турнир в Германии, он проиграл представителю Казахстана Александру Бублику.

Дакворту 33 года, он располагается на 138-й строчке мирового рейтинга. В активе австралийца нет титулов ATP.

Турнир в Алма-Ате относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнование завершится 19 октября. Действующим победителем турнира является россиянин Карен Хачанов.