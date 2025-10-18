Александрова уверена, что ей будет очень сложно в финале турнира в Нинбо

В финале россиянка сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной

ТАСС Андрей, Карташов

Екатерина Александрова © AP Photo/ Ahn Young-joon

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов /. Россиянке Екатерине Александровой будет очень сложно победить в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо. Комментарий Александровой ТАСС предоставила пресс-служба WTA.

В полуфинале Александрова со счетом 6:3, 6:4 победила соотечественницу Диану Шнайдер. В финале, который состоится 19 октября, Александрова сыграет с победительницей Уимблдона 2022 года представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (3).

"Мне будет очень сложно в финале, - сказала Александрова. - У соперницы отличная подача и мне придется понять, как ей противостоять. Но я наслаждаюсь каждым матчем, каждым моментом на этом турнире, и завтра я надеюсь выйти на корт и получить удовольствие от атмосферы. Не важно, как закончится матч, я уже добилась отличного результата на этом турнире".