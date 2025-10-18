Футболист "Реала" Мбаппе восстановился от травмы лодыжки

Ранее француз пропустил матч отборочного турнира чемпионата мира против команды Исландии

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе © Angel Martinez/ Getty Images

МАДРИД, 18 октября. /ТАСС/. Французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе восстановился от травмы правой лодыжки и может выйти в стартовом составе на гостевой матч чемпионата Испании против "Хетафе". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Реала" Хаби Алонсо.

Читайте также

Мбаппе пропустит отборочный матч на ЧМ с исландцами

Ранее Мбаппе из-за травмы лодыжки пропустил матч отборочного турнира чемпионата мира против команды Исландии (2:2), досрочно покинув расположение сборной Франции.

"Мбаппе готов играть, его лодыжка в порядке, - сказал Алонсо. - Он может выйти в стартовом составе на игру с "Хетафе".

Мбаппе 26 лет. Нападающий лидирует по количеству забитых мячей в чемпионате Испании (9) и Лиге чемпионов (5).

Встреча между "Хетафе" и "Реалом" запланирована на 19 октября.