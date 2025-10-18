Игорь Ларионов - младший не вошел в состав СКА на матч с "Локомотивом"

Встреча пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 мск

Нападающий СКА Игорь Ларионов - младший © Арина Антонова/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов - младший не вошел в состав команды на матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива". Об этом сообщает пресс-служба СКА.

В 15 матчах текущего регулярного чемпионата Ларионов забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи.

Матч СКА и "Локомотива" пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 мск.