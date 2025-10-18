Янчук прокомментировал поведение Даниила Медведева во время матча с Даквортом

Российский теннисист позволил себе выругаться во время игры

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Нецензурные высказывания российского теннисиста Даниила Медведева во время матчей являются элементом самокритики, поэтому на них не стоит заострять внимание. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее Медведев обыграл австралийца Джеймса Дакворта в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Алма-Ате. Во время матча россиянин нецензурно высказался.

"Для Медведева это важная победа. В этом сезоне он всего второй раз выходит в финал турнира, пусть и не на Большом шлеме, но все же за это дают очки рейтинга. Он заметно прибавляет и постепенно восстанавливает свою игру", - сказал Янчук.

"В последнее время часто попадаются его какие-то неприличные высказывания. Это элемент самокритики, на это не стоит обращать большого внимания, ничего страшного в этом нет. Конечно, по возможности лучше сдерживаться, наверное, не всем это приятно слышать, но во время игры спортсмен думает только о матче, здесь главное не идти в разнос, чтобы это не влияло на качество игры. Были теннисисты такие, как Джон Макинрой, которые могли постоянно ругаться во время игры, но Даниил явно не из таких", - добавил собеседник агентства.

Медведеву 29 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Последний титул Медведев завоевал в мае 2023 года, победив на турнире в Риме.

Турнир в Алма-Ате относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнование завершится 19 октября. Действующим победителем турнира является россиянин Карен Хачанов.