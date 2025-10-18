"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Ростовом" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1

Редакция сайта ТАСС

Полузащитники "Спартака" Маркиньос и Наиль Умяров © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в домашнем матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене".

Забитым мячом в составе "Ростова" отметился Тимур Сулейманов (54-я минута). У "Спартака" отличился Эсекьель Барко (85).

В первом тайме "Спартак" потерял двух центральных защитников. На 10-й минуте травму получил Срджан Бабич, его унесли с поля на носилках, на замену вышел Кристофер Ву. На 26-й минуте с поля за лишение явной возможности забить гол был удален Александер Джику.

"Ростов" продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей. Команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 14 очков. "Спартак" занимает 6-е место, в активе клуба 19 очков.

В следующем туре РПЛ "Спартак" примет "Оренбург", "Ростов" дома сыграет с махачкалинским "Динамо". Встречи пройдут 25 октября. Также на следующей неделе команды проведут матчи заключительного тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Спартак" 21 октября в гостях сыграет с махачкалинским "Динамо", "Ростов" 22 октября примет "Пари Нижний Новгород".