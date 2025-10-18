"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Ростовом" в матче РПЛ
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в домашнем матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене".
Забитым мячом в составе "Ростова" отметился Тимур Сулейманов (54-я минута). У "Спартака" отличился Эсекьель Барко (85).
В первом тайме "Спартак" потерял двух центральных защитников. На 10-й минуте травму получил Срджан Бабич, его унесли с поля на носилках, на замену вышел Кристофер Ву. На 26-й минуте с поля за лишение явной возможности забить гол был удален Александер Джику.
"Ростов" продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей. Команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 14 очков. "Спартак" занимает 6-е место, в активе клуба 19 очков.
В следующем туре РПЛ "Спартак" примет "Оренбург", "Ростов" дома сыграет с махачкалинским "Динамо". Встречи пройдут 25 октября. Также на следующей неделе команды проведут матчи заключительного тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Спартак" 21 октября в гостях сыграет с махачкалинским "Динамо", "Ростов" 22 октября примет "Пари Нижний Новгород".
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|24
|22
|10
|12
|2
|"Локомотив"
|11
|6
|5
|0
|23
|26
|16
|10
|3
|"Краснодар"
|11
|7
|2
|2
|23
|22
|7
|15
|4
|"Зенит"
|11
|5
|5
|1
|20
|21
|10
|11
|5
|"Балтика"
|11
|5
|5
|1
|20
|15
|6
|9
|6
|"Спартак"
|12
|5
|4
|3
|19
|20
|18
|2
|7
|"Рубин"
|11
|5
|3
|3
|18
|15
|15
|0
|8
|"Динамо" М
|11
|4
|3
|4
|15
|18
|17
|1
|9
|"Ахмат"
|11
|4
|3
|4
|15
|14
|13
|1
|10
|"Ростов"
|12
|3
|5
|4
|14
|10
|13
|-3
|11
|"Крылья Советов"
|12
|3
|4
|5
|13
|17
|22
|-5
|12
|"Акрон"
|12
|2
|5
|5
|11
|14
|18
|-4
|13
|"Динамо" Мх
|11
|2
|4
|5
|10
|5
|13
|-8
|14
|"Оренбург"
|12
|1
|5
|6
|8
|14
|23
|-9
|15
|"Пари НН"
|12
|2
|0
|10
|6
|9
|23
|-14
|16
|"Сочи"
|11
|1
|2
|8
|5
|7
|25
|-18