"Ак Барс" обыграл "Барыс" и продлил серию побед в КХЛ до семи матчей
АСТАНА, 18 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над казахстанским "Барысом" со счетом 3:2 после серии буллитов в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Астане в присутствии 9 945 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе "Ак Барса" отметились Григорий Денисенко (9-я минута), Михаил Фисенко (16), победный буллит реализовал Александр Барабанов. У "Барыса" отличились Всеволод Логвин (17) и Кирилл Панюков (44).
"Ак Барс" продлил серию побед в КХЛ до семи матчей. Команда располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 23 очка в 17 играх. "Барыс" с 17 очками после 18 встреч занимает седьмое место на Востоке.
В следующем матче "Ак Барс" примет ярославский "Локомотив" 22 октября. "Барыс" 24 октября дома сыграет с хабаровским "Амуром".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|16
|8
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|52-34
|22
|2
|"Шанхай Дрэгонс"
|15
|7
|2
|0
|2
|1
|0
|3
|43-38
|21
|3
|"Торпедо"
|18
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|8
|46-51
|19
|4
|"Динамо" Мн
|15
|6
|1
|1
|1
|2
|0
|4
|45-35
|19
|5
|"Спартак"
|16
|6
|0
|2
|1
|2
|0
|5
|49-49
|19
|6
|"Динамо" М
|15
|3
|1
|5
|1
|0
|0
|5
|44-43
|19
|7
|"Северсталь"
|15
|9
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|42-33
|18
|8
|ЦСКА
|16
|7
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|42-45
|16
|9
|СКА
|15
|5
|1
|0
|1
|3
|0
|5
|41-42
|16
|10
|"Лада"
|16
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|10
|30-62
|10
|11
|"Сочи"
|14
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|8
|30-43
|10
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|16
|10
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|63-41
|26
|2
|"Ак Барс"
|17
|10
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|49-45
|23
|3
|"Автомобилист"
|18
|8
|2
|1
|0
|1
|0
|6
|52-40
|23
|4
|"Авангард"
|16
|9
|1
|1
|0
|0
|0
|5
|60-44
|22
|5
|"Трактор"
|17
|6
|2
|0
|2
|2
|0
|5
|50-55
|20
|6
|"Нефтехимик"
|17
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|7
|44-49
|19
|7
|"Барыс"
|18
|4
|1
|1
|3
|2
|0
|7
|47-53
|17
|8
|"Амур"
|15
|7
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|33-34
|16
|9
|"Адмирал"
|13
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|4
|35-34
|15
|10
|"Сибирь"
|15
|1
|0
|6
|0
|0
|0
|8
|32-42
|14
|11
|"Салават Юлаев"
|15
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|32-49
|8