"Ак Барс" обыграл "Барыс" и продлил серию побед в КХЛ до семи матчей

Казанская команда оказалась точнее в серии буллитов
14:32

Игроки "Ак Барса"

© Софья Сандурская/ ТАСС

АСТАНА, 18 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над казахстанским "Барысом" со счетом 3:2 после серии буллитов в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Астане в присутствии 9 945 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Ак Барса" отметились Григорий Денисенко (9-я минута), Михаил Фисенко (16), победный буллит реализовал Александр Барабанов. У "Барыса" отличились Всеволод Логвин (17) и Кирилл Панюков (44).

"Ак Барс" продлил серию побед в КХЛ до семи матчей. Команда располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 23 очка в 17 играх. "Барыс" с 17 очками после 18 встреч занимает седьмое место на Востоке.

В следующем матче "Ак Барс" примет ярославский "Локомотив" 22 октября. "Барыс" 24 октября дома сыграет с хабаровским "Амуром".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"16811110452-3422
2"Шанхай Дрэгонс"15720210343-3821
3"Торпедо"18630010846-5119
4"Динамо" Мн15611120445-3519
5"Спартак"16602120549-4919
6"Динамо" М15315100544-4319
7"Северсталь"15900000642-3318
8ЦСКА16700200742-4516
9СКА15510130541-4216
10"Лада"164001101030-6210
11"Сочи"14202020830-4310
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"161011110263-4126
2"Ак Барс"171001100549-4523
3"Автомобилист"18821010652-4023
4"Авангард"16911000560-4422
5"Трактор"17620220550-5520
6"Нефтехимик"17621100744-4919
7"Барыс"18411320747-5317
8"Амур"15700200633-3416
9"Адмирал"13411300435-3415
10"Сибирь"15106000832-4214
11"Салават Юлаев"152101101032-498

  

