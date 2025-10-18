"Ак Барс" обыграл "Барыс" и продлил серию побед в КХЛ до семи матчей

Казанская команда оказалась точнее в серии буллитов

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Ак Барса" © Софья Сандурская/ ТАСС

АСТАНА, 18 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над казахстанским "Барысом" со счетом 3:2 после серии буллитов в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Астане в присутствии 9 945 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Ак Барса" отметились Григорий Денисенко (9-я минута), Михаил Фисенко (16), победный буллит реализовал Александр Барабанов. У "Барыса" отличились Всеволод Логвин (17) и Кирилл Панюков (44).

"Ак Барс" продлил серию побед в КХЛ до семи матчей. Команда располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 23 очка в 17 играх. "Барыс" с 17 очками после 18 встреч занимает седьмое место на Востоке.

В следующем матче "Ак Барс" примет ярославский "Локомотив" 22 октября. "Барыс" 24 октября дома сыграет с хабаровским "Амуром".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 16 8 1 1 1 1 0 4 52-34 22 2 "Шанхай Дрэгонс" 15 7 2 0 2 1 0 3 43-38 21 3 "Торпедо" 18 6 3 0 0 1 0 8 46-51 19 4 "Динамо" Мн 15 6 1 1 1 2 0 4 45-35 19 5 "Спартак" 16 6 0 2 1 2 0 5 49-49 19 6 "Динамо" М 15 3 1 5 1 0 0 5 44-43 19 7 "Северсталь" 15 9 0 0 0 0 0 6 42-33 18 8 ЦСКА 16 7 0 0 2 0 0 7 42-45 16 9 СКА 15 5 1 0 1 3 0 5 41-42 16 10 "Лада" 16 4 0 0 1 1 0 10 30-62 10 11 "Сочи" 14 2 0 2 0 2 0 8 30-43 10