Сакич рассказал о знакомстве с новым гендиректором "Спартака" Некрасовым

Ранее Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора футбольного клуба "Спартак"

Редакция сайта ТАСС

Тренер "Спартака" Ненад Сакич © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Члены тренерского штаба московского футбольного клуба "Спартак" познакомились с новым генеральным директором Сергеем Некрасовым, он заходил в раздевалку команды после матча чемпионата страны с "Ростовом". Об этом журналистам сообщил тренер "Спартака" Ненад Сакич.

Читайте также

Некрасов стал гендиректором футбольного клуба "Спартак"

6 октября Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора "Спартака". 18 октября "Спартак" дома сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги.

"Естественно, мы познакомились с Сергеем Некрасовым. Он также познакомился с командой, - сказал Сакич. - После игры зашел в раздевалку, общение тоже было".