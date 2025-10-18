Мужская сборная России по футзалу обыграла команду Ирана в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 5:2

ТУЛА, 18 октября. /ТАСС/. Мужская сборная России по футзалу со счетом 5:2 обыграла команду Ирана в товарищеском матче. Встреча прошла в Туле.

В составе победителей голы забили Руслан Кудзиев (18-я минута), Артем Ниязов (19), Павел Симаков (31), Иван Чишкала (33), Никита Фахрутдинов (34). У иранцев отличились Мохаммадхоссейн Базьяр (13) и Хоссейн Тайеби (40).

В первой встрече, которая прошла 16 октября, сборные сыграли вничью со счетом 1:1. Также в Туле прошли матчи женских сборных России и Ирана. Первая игра завершилась со счетом 2:2, во второй встрече сильнее были иранские футболистки (4:3).

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.