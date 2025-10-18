"Вашингтон" проведет церемонию в честь 900-го гола Овечкина в НХЛ

Для достижения этой отметки в регулярных чемпионатах россиянину осталось забросить две шайбы

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Вашингтон" организует перед одним из домашних матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) церемонию в честь 900 голов и 1 500 сыгранных встреч капитана и нападающего команды Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

40-летнему Овечкину осталось забросить две шайбы, чтобы достичь отметки в 900 голов в регулярных чемпионатах, а также провести четыре игры для достижения отметки в 1 500 матчей на этой же стадии сезона.

"Вашингтон" проведет специальную предматчевую церемонию на одной из наших предстоящих игр, чтобы отметить достижения Овечкина - 900 голов и 1 500 матчей за карьеру", - сообщили в пресс-службе.

В апреле Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (894).