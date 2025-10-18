Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США "Формулы-1"

Вторым стал Джордж Расселл, третьим - Карлос Сайнс

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем спринтерской гонки на 19-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при США. Соревнования проходят в Остине (штат Техас).

Второе место занял британец Джордж Расселл из "Мерседеса". Третьим стал испанец Карлос Сайнс ("Уильямс").

Во время первого круга из-за аварии со спринтерской гонки сошли австралиец Оскар Пиастри и британец Ландо Норрис (оба - "Макларен"), занимающие в общем зачете первое и второе места соответственно.

В воскресенье состоятся квалификация (00:00 мск) и основная гонка (22:00 мск).