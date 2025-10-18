"Бавария" победила "Боруссию" в матче чемпионата Германии по футболу

Встреча закончилась со счетом 2:1

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Мюнхенская "Бавария" дома со счетом 2:1 обыграла "Боруссию" из Дортмунда в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Мюнхене на "Альянц-Арене".

В составе победителей голы забили Гарри Кейн (22-я минута) и Майкл Олисе (79). У "Боруссии" отличился Юлиан Брандт (84).

"Бавария" не потеряла ни одного очка в текущем сезоне. Подопечные Венсана Компани одержали седьмую победу в чемпионате Германии, также мюнхенцы стали обладателями Суперкубка Германии, выиграли матч кубка страны и две игры общего этапа Лиги чемпионов.

"Бавария" и "Боруссия" провели 138-ю игру, мюнхенцы одержали 68-ю победу. "Боруссия" была сильнее в 33 играх, 37 матчей завершились вничью.

Мюнхенцы лидируют в чемпионате Германии с 21 очком, "Боруссия" с 14 очками занимает четвертое место. В следующем туре "Бавария" 25 октября на выезде сыграет с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха, дортмундцы в тот же день примут "Кельн".

Также на следующей неделе команды проведут матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. "Бавария" 22 октября примет бельгийский "Брюгге", "Боруссия" 21 октября на выезде встретится с датским "Копенгагеном".