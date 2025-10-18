"Локомотив" возглавил турнирную таблицу РПЛ, разгромив ЦСКА

Встреча завершилась со счетом 3:0

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов и защитник "Локомотива" Александр Сильянов © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 3:0 в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".

Забитыми мячами в составе "Локомотива" отметились Алексей Батраков (17-я минута), Дмитрий Воробьев (45+3) и Николай Комличенко (88).

Во втором тайме на поле в составе "Локомотива" появился Сергей Пиняев. Он провел первый матч с начала августа, потом он не играл из-за травмы.

"Локомотив" продлил беспроигрышную серию в текущем сезоне РПЛ до 12 матчей (7 побед и 5 ничьих). С учетом прошлого сезона команда не проигрывает в чемпионате на протяжении 18 встреч.

Железнодорожники возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 26 очков, "Локомотив" остается единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения в этом чемпионате. ЦСКА прервал серию из трех побед в РПЛ, армейцы занимают третье место с 24 очками. Второе место с 26 очками занимает "Краснодар", который уступает "Локомотиву" из-за поражения в личной встрече.

В следующем туре РПЛ "Локомотив" 26 октября в гостях сыграет с тольяттинским "Акроном", ЦСКА 25 октября примет самарские "Крылья Советов". Также на следующей неделе команды проведут матчи последнего тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Локомотив" 23 октября на выезде встретится с калининградской "Балтикой", ЦСКА 21 октября на своем поле сыграет с "Акроном".