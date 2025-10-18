Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортФутбол в России

"Локомотив" возглавил турнирную таблицу РПЛ, разгромив ЦСКА

Встреча завершилась со счетом 3:0
Редакция сайта ТАСС
18:43

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов и защитник "Локомотива" Александр Сильянов

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 3:0 в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".

Забитыми мячами в составе "Локомотива" отметились Алексей Батраков (17-я минута), Дмитрий Воробьев (45+3) и Николай Комличенко (88).

Во втором тайме на поле в составе "Локомотива" появился Сергей Пиняев. Он провел первый матч с начала августа, потом он не играл из-за травмы.

"Локомотив" продлил беспроигрышную серию в текущем сезоне РПЛ до 12 матчей (7 побед и 5 ничьих). С учетом прошлого сезона команда не проигрывает в чемпионате на протяжении 18 встреч.

Железнодорожники возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 26 очков, "Локомотив" остается единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения в этом чемпионате. ЦСКА прервал серию из трех побед в РПЛ, армейцы занимают третье место с 24 очками. Второе место с 26 очками занимает "Краснодар", который уступает "Локомотиву" из-за поражения в личной встрече.

В следующем туре РПЛ "Локомотив" 26 октября в гостях сыграет с тольяттинским "Акроном", ЦСКА 25 октября примет самарские "Крылья Советов". Также на следующей неделе команды проведут матчи последнего тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Локомотив" 23 октября на выезде встретится с калининградской "Балтикой", ЦСКА 21 октября на своем поле сыграет с "Акроном".

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
1"Локомотив"1275026291613
2"Краснодар"128222624717
3ЦСКА127322422139
4"Зенит"1155120211011
5"Балтика"11551201569
6"Спартак"125431920182
7"Рубин"115331815150
8"Динамо" М114341518171
9"Ахмат"114341514131
10"Ростов"12354141013-3
11"Крылья Советов"12345131722-5
12"Акрон"12255111418-4
13"Динамо" Мх1224610515-10
14"Оренбург"1215681423-9
15"Пари НН"1220106923-14
16"Сочи"111285725-18

  

Российский футбол