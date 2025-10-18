"Локомотив" возглавил турнирную таблицу РПЛ, разгромив ЦСКА
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 3:0 в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".
Забитыми мячами в составе "Локомотива" отметились Алексей Батраков (17-я минута), Дмитрий Воробьев (45+3) и Николай Комличенко (88).
Во втором тайме на поле в составе "Локомотива" появился Сергей Пиняев. Он провел первый матч с начала августа, потом он не играл из-за травмы.
"Локомотив" продлил беспроигрышную серию в текущем сезоне РПЛ до 12 матчей (7 побед и 5 ничьих). С учетом прошлого сезона команда не проигрывает в чемпионате на протяжении 18 встреч.
Железнодорожники возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 26 очков, "Локомотив" остается единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения в этом чемпионате. ЦСКА прервал серию из трех побед в РПЛ, армейцы занимают третье место с 24 очками. Второе место с 26 очками занимает "Краснодар", который уступает "Локомотиву" из-за поражения в личной встрече.
В следующем туре РПЛ "Локомотив" 26 октября в гостях сыграет с тольяттинским "Акроном", ЦСКА 25 октября примет самарские "Крылья Советов". Также на следующей неделе команды проведут матчи последнего тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Локомотив" 23 октября на выезде встретится с калининградской "Балтикой", ЦСКА 21 октября на своем поле сыграет с "Акроном".
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|"Локомотив"
|12
|7
|5
|0
|26
|29
|16
|13
|2
|"Краснодар"
|12
|8
|2
|2
|26
|24
|7
|17
|3
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24
|22
|13
|9
|4
|"Зенит"
|11
|5
|5
|1
|20
|21
|10
|11
|5
|"Балтика"
|11
|5
|5
|1
|20
|15
|6
|9
|6
|"Спартак"
|12
|5
|4
|3
|19
|20
|18
|2
|7
|"Рубин"
|11
|5
|3
|3
|18
|15
|15
|0
|8
|"Динамо" М
|11
|4
|3
|4
|15
|18
|17
|1
|9
|"Ахмат"
|11
|4
|3
|4
|15
|14
|13
|1
|10
|"Ростов"
|12
|3
|5
|4
|14
|10
|13
|-3
|11
|"Крылья Советов"
|12
|3
|4
|5
|13
|17
|22
|-5
|12
|"Акрон"
|12
|2
|5
|5
|11
|14
|18
|-4
|13
|"Динамо" Мх
|12
|2
|4
|6
|10
|5
|15
|-10
|14
|"Оренбург"
|12
|1
|5
|6
|8
|14
|23
|-9
|15
|"Пари НН"
|12
|2
|0
|10
|6
|9
|23
|-14
|16
|"Сочи"
|11
|1
|2
|8
|5
|7
|25
|-18