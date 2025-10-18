Футболист "Локомотива" Воробьев забил гол ЦСКА ударом от углового флага

Ворота ЦСКА в матче с "Локомотивом" защищал Владислав Тороп

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Воробьев забил мяч в ворота столичного ЦСКА ударом от углового флага.

Эпизод произошел в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Воробьев не дал уйти мячу за лицевую линию. Находясь у углового флага, игрок попробовал сделать навес, однако мяч срезался в ворота голкипера ЦСКА Владислава Торопа.

Встреча прошла на "РЖД-Арене" и завершилась победой железнодорожников со счетом 3:0.