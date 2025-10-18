Синнер победил Алькараса и выиграл выставочный турнир в Эр-Рияде

Ранее итальянец стал победителем турнира в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

Янник Синнер © AP Photo/ Mahesh Kumar A.

ТАСС, 18 октября. Итальянец Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финальном матче теннисного выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Синнера. В 2024 году эти спортсмены также встретились в финале соревнования. Тогда итальянец одержал победу в трех сетах.

Также в проходившем турнире участвовали американец Тейлор Фритц, представитель Германии Александр Зверев, грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович. Призовой фонд соревнования составил $13,5 млн.

Синнеру 24 года, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 21 титул под эгидой организации в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема - дважды он выиграл Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025), по разу - Открытый чемпионат США (2024) и Уимблдон (2025). В 2024 году Синнер стал победителем Итогового турнира ATP, в 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии завоевал Кубок Дэвиса.

Алькарасу 22 года, он располагается на первом месте в мировом рейтинге. На счету испанца 24 титула ATP. Теннисист является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в одиночном разряде. Спортсмен шесть раз побеждал на турнирах Большого шлема: он дважды выиграл Открытый чемпионат Франции (2024, 2025) и Уимблдон (2023, 2024) и два раза - Открытый чемпионат США (2022, 2025).