Нагорных рассказал о переговорах по новому контракту футболиста Баринова

Дмитрий Баринов © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Переговоры московского футбольного клуба "Локомотив" по новому контракту с полузащитником и капитаном команды Дмитрием Бариновым идут хорошо. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

Текущее соглашение Баринова с клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.

"Как идут переговоры? Все нормально, не волнуйтесь. Переговоры идут нормально. По-моему, представитель Дмитрия об этом сообщил", - сказал Нагорных.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и выступает за основную команду с 2016 года.