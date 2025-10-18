"Айлендерс" обыграли "Оттаву" в НХЛ. Шабанов забросил одну шайбу

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу команды из Нью-Йорка

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Шабанов © Bruce Bennett/ Getty Images

ОТТАВА, 19 октября. /ТАСС/. "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях со счетом 5:4 обыграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Эмиль Хейнеман (27-я минута), Бо Хорват (30), Максим Шабанов (38), Кайл Палмьери (46) и Андрес Ли (59). У "Оттавы" отличились Давид Перрон (18), Шейн Пинто (26), Тим Штюцле (37) и Дилан Козенс (39).

Шабанов забросил вторую шайбу в своем пятом матче в НХЛ. В ночь на 10 октября российский нападающий забросил дебютную шайбу в своей первой игре в лиге против "Питтсбурга" (3:4).

Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 29 из 33 бросков. Защитник "Оттавы" Артем Зуб не отметился результативными действиями.

"Оттава" занимает 8-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 4 очками после 6 игр. "Айлендерс" идут на 6-м месте в Столичном дивизионе, подопечные Патрика Руа набрали 4 очка в 5 матчах. В следующем матче "Оттава" в ночь на 22 октября примет "Эдмоннтон", "Айлендерс" тогда же на своем льду сыграют с "Сан-Хосе".