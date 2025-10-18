Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при США "Формулы-1"

Второе место занял Ландо Норрис, третье - Шарль Леклер

Болид Макса Ферстаппена © Clive Mason/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при США. Соревнования проходят в Остине (штат Техас).

Второе место занял британец Ландо Норрис из "Макларена". На третьей позиции квалификацию завершил монегаск Шарль Леклер ("Феррари"). В субботу Ферстаппен стал победителем спринтерской гонки.

Основная гонка пройдет в воскресенье и стартует в 22:00 мск.