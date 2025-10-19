Тарасенко забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Форвард "Миннесоты" отличился в матче с "Филадельфией"

Редакция сайта ТАСС

Владимир Тарасенко (справа) © Mitchell Leff/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли российский нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко забросил первую шайбу в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард отличился в гостевом матче с "Филадельфией" (1:2 в овертайме).

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре с "Сан-Хосе" (3:0). Первым голевым пасом в сезоне отметился форвард "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Шабанов. В шести матчах регулярного чемпионата он набрал 3 (1 гол + 2 результативные передачи) очка. "Айлендерс" со счетом 5:4 обыграли "Оттаву".

В составе "Коламбуса" победным голом в игре с "Тампой" отметился российский нападающий Кирилл Марченко. Он забросил пятую шайбу в текущем сезоне. Голевым пасом в эпизоде с этим голом отметился Дмитрий Воронков. Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич сделал голевую передачу во встрече с "Далласом" (3:1).

Заброшенной шайбой и голевой передачей в игре с "Нэшвиллом" (4:1) отметился российский нападающий Владислав Наместников. Форвард "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко забросил шайбу в игре с "Каролиной" (3:4 в овертайме). "Каролина" остается командой, не потерпевшей ни одного поражения в сезоне. Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев забросил шайбу и сделал результативный пас в игре с Калгари" (6:1).