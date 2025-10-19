Гимнаст Карцев пропустит чемпионат мира в Джакарте из-за травмы руки

Спортсмен повредил палец во время тренировки

Редакция сайта ТАСС

Александр Карцев © Сергей Бобылев/ ТАСС

ДЖАКАРТА, 19 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Александр Карцев не сможет принять участие в чемпионате мира, который стартовал 19 октября в Индонезии, из-за травмы пальца на руке. Об этом ТАСС рассказал старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

"Мы приняли решение снять Карцева с соревнований после того, как он повредил палец на руке во время тренировки на вольных упражнениях, - рассказал Алфосов. - Все-таки этот чемпионат мира не является командным. Решили, что гимнасту лучше не выступать здесь. Пусть он как следует восстановится, будет готовиться к следующему сезону".

На чемпионат мира в Джакарте были заявлены 10 российских гимнастов, которые будут вынуждены выступать в нейтральном статусе. Это Даниел Маринов, Карцев, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика, Алексей Усачев, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова и Лейла Васильева. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.