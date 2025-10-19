"Краснодар" стал самым проверяемым РУСАДА футбольным клубом в сентябре

Тестирование прошли восемь игроков команды

Игроки "Краснодара" © Степан Ноздрев/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Футболисты чемпиона России "Краснодара" чаще игроков других отечественных футбольных клубов тестировались Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в сентябре. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Всего РУСАДА проверило на допинг в первый месяц осени 20 футболистов Российской премьер-лиги, из них восемь выступают за "Краснодар". Это Александр Черников (второй раз в 2025 году), Даниил Голиков, Александр Корякин, Данила Козлов, Валентин Пальцев (второй раз за год), Сергей Петров, Виталий Стежко и Дмитрий Васильев.

Российское антидопинговое агентство также протестировало в сентябре четырех игроков калининградской "Балтики", по два - из казанского "Рубина" и грозненского "Ахмата", по одному - из тольяттинского "Акрона", нижегородского "Пари НН", а также московских "Спартака" и "Локомотива".

Всего с января по сентябрь РУСАДА проверило на допинг 12 футболистов "Краснодара", 11 - ЦСКА, по семь - "Акрона", "Локомотива" и "Балтики", по шесть - петербургского "Зенита", махачкалинского "Динамо" и "Спартака", по пять - "Ростова", "Рубина", "Ахмата" и "Пари НН", по 4 - из "Химок", московского "Динамо" и самарских "Крыльев Советов", одного - из воронежского "Факела".