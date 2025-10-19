Российские журналисты не могут носить одежду с символикой страны на ЧМ

Спортсмены из России заявлены на турнир в качестве нейтральных

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Dita Alangkara

ДЖАКАРТА, 19 октября. /ТАСС/. Российские журналисты, аккредитованные на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Индонезии, не имеют права появляться в одежде с символикой своей страны в специально организованной для общения со спортсменами зоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации гимнастики (FIG).

"Вы не имеете права носить или демонстрировать предметы с российской символикой в микст-зоне", - ответили в FIG на вопрос, может ли аккредитованный на турнир российский журналист приходить в микст-зону или зал для пресс-конференции в одежде с надписью "Россия".

На чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне, на котором российские легкоатлеты выступали в нейтральном статусе, на аккредитованных журналистов из России не накладывались подобные ограничения.

Согласно правилам Международной федерации гимнастики, разработанным для нейтральных спортсменов, в настоящее время они не имеют права появляться в местах проведения соревнований под эгидой FIG в одежде с российской символикой.