Президент РПЛ Алаев оценил завершение конфликта между Сперцяном и Ндонгом

Глава лиги отметил, что по итогам инцидента КДК РФС принял правильное решение

Редакция сайта ТАСС

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Примирение полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна и защитника грозненского "Ахмата" Усмана Ндонга было единственным правильным решением. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

"Что касается ситуации с Эдуардом Сперцяном и Усманом Ндонгом, то получилось принять правильное решение, - сказал Алаев. - Мы организовали видеоконференцию вместе с клубами, собрали футболистов: они поговорили и помирились, дистанционно пожали друг другу руки и обязательно повторят это при встрече. Это самое правильное решение в данной ситуации. Всегда нужно слушать и слышать друг друга".

4 октября "Краснодар" обыграл "Ахмат" (2:0) в матче 11-го тура РПЛ. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте встречи в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. Полузащитника краснодарского клуба обвинили в расистских высказываниях, однако контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза прекратил производство по делу, оштрафовав игрока на 150 тыс. рублей. Ндонг и Сперцян достигли примирения.