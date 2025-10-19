Алаев сообщил, что РПЛ следит за финансовой ситуацией в "Ростове"

Ранее РФС обратилось к руководству и собственникам клуба с просьбой оперативно предпринять меры по устранению проблем

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) находятся в контакте с "Ростовом" в связи с ситуацией с финансированием клуба. Об этом ТАСС сообщил президент РПЛ Александр Алаев.

"Мы на связи со всеми клубами, - сказал Алаев. - С "Ростовом" тоже проводили общение в связи с ситуацией с финансированием. Будем следить за ситуацией в плотном контакте с клубом".

15 октября генеральный директоров "Ростова" Игорь Гончаров сообщил журналистам, что руководство клуба предпринимает меры по урегулированию ситуации с финансированием. Ранее Российский футбольный союз обратился к руководству "Ростова" и собственникам клуба с просьбой оперативно предпринять меры по устранению сложившихся проблем для прохождения процедуры на новый сезон. 15 октября пост президента клуба покинул Арташес Арутюнянц.

Гончаров отметил, что долги у "Ростова" "не первый день, они тянутся давно". Несмотря на это, гендиректор заверил, что команда продолжает работать в штатном режиме.

"Ростов" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 12 матчах. В следующем туре ростовчане дома сыграют с махачкалинским "Динамо" 25 октября.