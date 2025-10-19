Костромской "Спартак" впервые за 14 матчей проиграл в Первой лиге

Команда уступила в гостях "Енисею" со счетом 0:1

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Футболисты красноярского "Енисея" со счетом 1:0 обыграли костромской "Спартак" в матче 15-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Красноярске.

Мяч на 75-й минуте забил Лука Раткович.

"Спартак" прервал серию без поражений из 13 матчей. В первом туре команда проиграла воронежскому "Факелу" (0:1). "Спартак" набрал 29 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги. "Енисей" с 17 очками располагается на 11-й строчке. Лидирует "Факел" (30 очков в 14 матчах).

В следующем туре "Спартак" 25 октября на выезде сыграет с ярославским "Шинником". "Енисей" 24 октября в гостях встретится с "Камазом" из Набережных Челнов.