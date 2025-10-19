Александр Емельяненко провел несколько дней в больнице

Боец ММА проходил процедуры по поводу неврологии

Редакция сайта ТАСС

Александр Емельяненко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провел несколько дней в больнице. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ваха Шанхоев.

"Александр несколько дней был в больнице. Это неврология. Делал процедуры", - сказал собеседник агентства.

Емельяненко весной перенес операцию на позвоночнике. Боец рассказывал, что из-за проблем со спиной он потерял возможность ходить.

На счету 44-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере.