Александрова проиграла Рыбакиной в финале теннисного турнира в Нинбо

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:0, 6:2 в пользу представительницы Казахстана

Редакция сайта ТАСС

Екатерина Александрова © Wang He/ Getty Images

ШАНХАЙ, 19 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:0, 6:2 в пользу Рыбакиной, посеянной под третьим номером. Александрова имела на турнире четвертый номер посева.

Александровой 30 лет, она занимает 10-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023, 2025), Открытом чемпионате Франции (2025) и Открытом чемпионате США (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Рыбакиной 26 лет, она располагается на 9-й позиции мирового рейтинга. Теннисистка выиграла 10-й турнир WTA в одиночном разряде за карьеру и второй - в нынешнем сезоне. В 2022 году Рыбакина стала победительницей Уимблдона. До июня 2018 года теннисистка представляла Россию.

Турнир в Нинбо относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Победительницей турнира в 2024 году стала Дарья Касаткина, которая с марта представляет Австралию.