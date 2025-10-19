Футболисты "Комо" нанесли "Ювентусу" первое поражение в нынешнем сезоне

До этого туринцы трижды победили и пять раз сыграли вничью во всех турнирах

Николас Пас ("Комо") и Ллойд Келли ("Ювентус") © Marco Luzzani/ Getty Images

РИМ, 19 октября. /ТАСС/. "Ювентус" со счетом 0:2 проиграл "Комо" в гостевом матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу, потерпев первое поражение в текущем сезоне.

Забитыми мячами отметились Марк-Оливер Кемпф (4-я минута) и Николас Пас (79).

До этого "Ювентус" выиграл три стартовые встречи чемпионата Италии, а затем трижды сыграл вничью. На общем этапе Лиги чемпионов туринский клуб дважды разошелся миром с соперниками - с германской "Боруссией" из Дортмунда (4:4) и испанским "Вильярреалом" (2:2).

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии непобежденной остается только "Аталанта", которая позднее в субботу проведет матч седьмого тура дома против "Лацио". По одному поражению, как и "Ювентус", потерпели "Милан", "Комо" и "Кремонезе".

"Комо" и "Ювентус" набрали по 12 очков, команды находятся на пятом и шестом местах соответственно. В следующем туре "Комо" 25 октября сыграет в гостях против "Пармы", "Ювентус" днем позднее встретится на выезде с "Лацио". До этого 22 октября "Ювентус" проведет гостевой матч в Лиге чемпионов с испанским "Реалом".