Финал Кубка сильнейших по художественной гимнастике стартовал в Москве

Соревнования с призовым фондом 18,9 млн рублей проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Финал Кубка сильнейших по художественной гимнастике стартовал в воскресенье в Москве. Призовой фонд турнира составляет 18 900 000 рублей.

Соревнования проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер.

"Хочу поприветствовать всех зрителей, всех судей и участников в финале Кубка сильнейших. В ближайшие три дня вы сможете наблюдать, как спортсменки, которые отбирались на протяжении трех этапов, будут сражаться за главный приз. А поверьте мне, это того стоит. Хочу также отметить, что по результатам этого финала лучшие 10 спортсменов каждой возрастной категории юниоров и сеньоров, а также лучшие три команды в групповых упражнениях получат право поехать в Китай на международный турнир "Небесная грация", который будет проходить с 10 по 16 ноября в Пекине. Поэтому я хотела бы пожелать всем нашим участникам крепких нервов и большой удачи. И пусть победит сильнейший", - рассказала на церемонии открытия главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

Кубок сильнейших - международная серия соревнований по художественной гимнастике, которая в этом сезоне объединила более 700 гимнасток из 11 стран. В финале примут участие лидеры рейтинга по итогам трех этапов, которые проходили в Москве, на федеральной территории Сириус и в Казани: 15 гимнасток в категории "сеньорки" и 15 гимнасток в категории "юниорки" в индивидуальной программе, а также 12 команд в категории "сеньорки" и 12 команд в категории "юниорки" в групповых упражнениях. Результаты финальных соревнований определят итоговый рейтинг сезона и выявят сильнейших спортсменок в каждой из категорий.

Кубок сильнейших проводится с 2022 года. В 2025 году в трех отборочных этапах приняли участие гимнастки из России, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Казахстана, ОАЭ, США, Узбекистана, Ливана и Кувейта.

Положение после трех этапов

Юниорка из Москвы София Ильтерякова стала абсолютным лидером рейтинга с результатом 90 баллов. Второе место заняла Каролина Тарасова из Краснодарского края, представляющая Академию художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой (72 балла). Тройку лидеров замкнула еще одна москвичка - Николь Римарачин Диас (56 баллов).

В старшей возрастной категории (среди сеньорок) лидером стала Мария Борисова из Санкт-Петербурга, представляющая Академию художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой. Гимнастка также набрала максимальные 90 баллов. На втором месте расположилась Владислава Шаронова из Ивановской области (76 балла). Третьей стала Ульяна Янус из Омской области, набравшая 70 баллов.

В групповых упражнениях среди юниорок абсолютным лидером стала команда Академии художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой, завершившая трехэтапный отбор с результатом 84 балла. На втором месте оказалась сборная Нижегородской области (70 баллов), далее - команда Омской области (64 балла).

Среди сеньорок с минимальным отрывом победила команда Нижегородской области, заработавшая 80 баллов. Второй стала сборная Санкт-Петербурга (76 баллов). На третьем месте расположился Краснодарский край (68 баллов).