Даниил Медведев прервал серию из шести проигранных финалов

В финале турнира в Алма-Ате россиянин одержал победу над французом Корентеном Муте

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев благодаря завоеванному титулу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Алма-Ате прервал серию из шести проигранных финалов.

До этого Медведев уступил в финалах сербу Новаку Джоковичу на Открытом чемпионате США (2023), итальянцу Яннику Синнеру на турнирах в Пекине и Вене (оба - 2023), а также на Открытом чемпионате Австралии (2024), испанцу Карлосу Алькарасу на "Мастерсе" в американском Индиан-Уэллсе (2024) и представителю Казахстану на соревновании в немецком Галле (2025).

Медведев в финале турнира в Алма-Ате одержал победу над французом Корентеном Муте.