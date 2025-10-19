Даниил Медведев вошел в тройку самых титулованных теннисистов России

На его счету 21 трофей

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

АСТАНА, 19 октября. /ТАСС/. Даниил Медведев сравнялся с Николаем Давыденко и делит с ним третье место по количеству титулов среди российских теннисистов.

На их счету по 21 трофею в одиночном разряде. Больше них из россиян побеждали только Евгений Кафельников (26) и Мария Шарапова (36).

В воскресенье Медведев стал победителем турнира в Алма-Ате. Для россиянина это первый трофей с мая 2023 года, когда он выиграл "Мастерс" в Риме.