Умер президент и тренер женского футзального клуба "Аврора" Эдуард Баткин

Редакция сайта ТАСС

© Артем Коротаев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Президент и главный тренер петербургского женского клуба "Аврора" по футзалу Эдуард Баткин умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Вчера на 79-м году жизни скоропостижно скончался президент и главный тренер "Авроры", заслуженный тренер России Эдуард Петрович Баткин. От имени всех поколений воспитанных им профессионалов и многократных чемпионов нашей команды выражаем глубокие соболезнования родным и близким Эдуарда Петровича, всем болельщикам и огромной футбольной и футзальной семье, которая понесла такую тяжелую утрату", - говорится в заявлении пресс-службы.

Под руководством Баткина "Аврора" пять раз становилась чемпионом России и семь раз завоевывала кубок страны. Он работал в клубе с 1995 года.