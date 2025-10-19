Александрова рассказала о страхе перед началом нового теннисного сезона

Россиянка назвала прекрасным нынешний сезон

Екатерина Александрова © Lintao Zhang/ Getty Images

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Екатерина Александрова немного боится начала следующего сезона, хотя ждет его с нетерпением. Комментарий Александровой ТАСС предоставила пресс-служба WTA.

Александрова уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:0, 6:2 в пользу Рыбакиной.

"Несмотря на поражение, я довольна. Конечно, обидно проиграть в финале, но я провела хорошую неделю, у меня были хорошие матчи, и сегодня я играла хорошо, просто соперница лучше. Турнир сложился для меня исключительно позитивно", - сказала Александрова.

"Теперь я с нетерпением жду следующего сезона. Этот год был прекрасным, но у меня еще были возможности сделать его лучше. Я не очень хорошо начала год и поймала ритм в середине сезона. Надеюсь, в следующем году начну лучше, что-то улучшу в своей игре. Я немного боюсь начала нового сезона, но воодушевлена", - добавила спортсменка.

Александровой 30 лет, она занимает 10-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023, 2025), Открытом чемпионате Франции (2025) и Открытом чемпионате США (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.