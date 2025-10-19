Даниил Медведев рад, что наконец смог выиграть турнир ATP

Российский теннисист в воскресенье стал победителем турнира в Алма-Ате

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © AP Photo/ Andy Wong

АЛМА-АТА, 19 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев рад, что сумел наконец выиграть титул Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), победив на турнире в Алма-Ате. Комментарий Медведева предоставлен ТАСС пресс-службой ATP.

В финале Медведев обыграл француза Корентена Муте со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

"Не скажу, что я очень доволен тем, как я провел некоторые моменты матча, но я счастлив. В самые важные моменты матча я был сосредоточен и играл хорошо. Наконец-то я смог выиграть титул после нескольких лет перерыва", - сказал Медведев.

Теннисист завоевал свой первый титул с 2023 года. Всего в его активе 21 победа на турнирах ATP в одиночном разряде.