Тренер объяснил, почему гимнаст Усачев не выступит на ЧМ в Индонезии

Спортсмен не принял участие в квалификации в личном многоборье по спортивному принципу

Алексей Усачев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ДЖАКАРТА, 19 октября. /ТАСС/. Заявленный в последний момент на чемпионат мира российский гимнаст Алексей Усачев не выступит в Джакарте в соответствии со спортивным принципом. Об этом ТАСС рассказал старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

В воскресенье российские гимнасты приняли участие в квалификационном турнире чемпионата мира и боролись за право выступить в финалах личного многоборья и упражнений на отдельных снарядах. Среди них не было Усачева, заявка которого на чемпионат мира была подтверждена накануне соревнований после получения нейтрального статуса.

"Алексей сейчас делает только опорный прыжок, и на этот снаряд мы поставили сегодня вторым номером Мухаммаджона Якубова, потому что на чемпионате России тот обошел Усачева в опорном прыжке, - рассказал Алфосов. - Пусть Алексею и не довелось выступить на этом чемпионате мира, но польза от его пребывания здесь большая. Он посмотрел современную гимнастику, видел, как надо тренироваться. У него был нейтральный статус, и почему было не воспользоваться такой возможностью? Это здорово".

В квалификации опорного прыжка кроме Якубова выступал также абсолютный чемпион России Даниел Маринов.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября.