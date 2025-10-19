Реклама на ТАСС
"Зенит" разгромил "Сочи", продлив беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу петербургской команды
13:32

Полузащитник "Сочи" Роман Ежов и защитник "Зенита" Нуралы Алип

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ТАСС, 19 октября. Петербургский "Зенит" со счетом 3:0 победил "Сочи" в гостевом матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Нуралы Алип (13-я минута), Густаво Мантуан (54, с пенальти) и Андрей Мостовой (86, с пенальти). По ходу первого тайма был отменен гол полузащитника "Зенита" Вендела после вмешательства в игру видеоассистентов рефери. Причиной стало то, что нападающий петербургской команды Матео Кассьерра вбежал в штрафную площадь соперника при вводе мяча в игру вратарем.

На 87-й минуте на замену вышел полузащитник "Зенита" Жерсон. Бразилец не выступал с августа из-за повреждения.

"Зенит" не проигрывает в РПЛ на протяжении 8 матчей, во всех турнирах - 12 игр. Последнее поражение сине-бело-голубые потерпели 9 августа на выезде в игре национального первенства с грозненским "Ахматом" (0:1).

В турнирной таблице РПЛ "Зенит" занимает 4-е место с 23 очками, "Сочи" идет на последней, 16-й позиции, набрав 5 очков. В следующем туре "Зенит" 26 октября примет московское "Динамо", "Сочи" днем позднее сыграет в гостях против "Ахмата".

До этого команды проведут матчи заключительного тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Зенит" 22 октября сыграет дома с "Оренбургом", "Сочи" на следующий день проведет гостевую встречу с "Краснодаром".

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
1"Локомотив"1275026291613
2"Краснодар"128222624717
3ЦСКА127322422139
4"Зенит"1265123241014
5"Балтика"11551201569
6"Спартак"125431920182
7"Рубин"115331815150
8"Динамо" М114341518171
9"Ахмат"114341514131
10"Ростов"12354141013-3
11"Крылья Советов"12345131722-5
12"Акрон"12255111418-4
13"Динамо" Мх1224610515-10
14"Оренбург"1215681423-9
15"Пари НН"1220106923-14
16"Сочи"121295728-21

  

