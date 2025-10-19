"Зенит" разгромил "Сочи", продлив беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу петербургской команды

Полузащитник "Сочи" Роман Ежов и защитник "Зенита" Нуралы Алип © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ТАСС, 19 октября. Петербургский "Зенит" со счетом 3:0 победил "Сочи" в гостевом матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Нуралы Алип (13-я минута), Густаво Мантуан (54, с пенальти) и Андрей Мостовой (86, с пенальти). По ходу первого тайма был отменен гол полузащитника "Зенита" Вендела после вмешательства в игру видеоассистентов рефери. Причиной стало то, что нападающий петербургской команды Матео Кассьерра вбежал в штрафную площадь соперника при вводе мяча в игру вратарем.

На 87-й минуте на замену вышел полузащитник "Зенита" Жерсон. Бразилец не выступал с августа из-за повреждения.

"Зенит" не проигрывает в РПЛ на протяжении 8 матчей, во всех турнирах - 12 игр. Последнее поражение сине-бело-голубые потерпели 9 августа на выезде в игре национального первенства с грозненским "Ахматом" (0:1).

В турнирной таблице РПЛ "Зенит" занимает 4-е место с 23 очками, "Сочи" идет на последней, 16-й позиции, набрав 5 очков. В следующем туре "Зенит" 26 октября примет московское "Динамо", "Сочи" днем позднее сыграет в гостях против "Ахмата".

До этого команды проведут матчи заключительного тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Зенит" 22 октября сыграет дома с "Оренбургом", "Сочи" на следующий день проведет гостевую встречу с "Краснодаром".