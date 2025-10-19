"Зенит" разгромил "Сочи", продлив беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей
ТАСС, 19 октября. Петербургский "Зенит" со счетом 3:0 победил "Сочи" в гостевом матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Нуралы Алип (13-я минута), Густаво Мантуан (54, с пенальти) и Андрей Мостовой (86, с пенальти). По ходу первого тайма был отменен гол полузащитника "Зенита" Вендела после вмешательства в игру видеоассистентов рефери. Причиной стало то, что нападающий петербургской команды Матео Кассьерра вбежал в штрафную площадь соперника при вводе мяча в игру вратарем.
На 87-й минуте на замену вышел полузащитник "Зенита" Жерсон. Бразилец не выступал с августа из-за повреждения.
"Зенит" не проигрывает в РПЛ на протяжении 8 матчей, во всех турнирах - 12 игр. Последнее поражение сине-бело-голубые потерпели 9 августа на выезде в игре национального первенства с грозненским "Ахматом" (0:1).
В турнирной таблице РПЛ "Зенит" занимает 4-е место с 23 очками, "Сочи" идет на последней, 16-й позиции, набрав 5 очков. В следующем туре "Зенит" 26 октября примет московское "Динамо", "Сочи" днем позднее сыграет в гостях против "Ахмата".
До этого команды проведут матчи заключительного тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Зенит" 22 октября сыграет дома с "Оренбургом", "Сочи" на следующий день проведет гостевую встречу с "Краснодаром".
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|"Локомотив"
|12
|7
|5
|0
|26
|29
|16
|13
|2
|"Краснодар"
|12
|8
|2
|2
|26
|24
|7
|17
|3
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24
|22
|13
|9
|4
|"Зенит"
|12
|6
|5
|1
|23
|24
|10
|14
|5
|"Балтика"
|11
|5
|5
|1
|20
|15
|6
|9
|6
|"Спартак"
|12
|5
|4
|3
|19
|20
|18
|2
|7
|"Рубин"
|11
|5
|3
|3
|18
|15
|15
|0
|8
|"Динамо" М
|11
|4
|3
|4
|15
|18
|17
|1
|9
|"Ахмат"
|11
|4
|3
|4
|15
|14
|13
|1
|10
|"Ростов"
|12
|3
|5
|4
|14
|10
|13
|-3
|11
|"Крылья Советов"
|12
|3
|4
|5
|13
|17
|22
|-5
|12
|"Акрон"
|12
|2
|5
|5
|11
|14
|18
|-4
|13
|"Динамо" Мх
|12
|2
|4
|6
|10
|5
|15
|-10
|14
|"Оренбург"
|12
|1
|5
|6
|8
|14
|23
|-9
|15
|"Пари НН"
|12
|2
|0
|10
|6
|9
|23
|-14
|16
|"Сочи"
|12
|1
|2
|9
|5
|7
|28
|-21