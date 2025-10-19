Хоккеисты "Авангарда" впервые в сезоне обыграли "Автомобилист"
ОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 3:2 в овертайме победил екатеринбургский "Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 12 011 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Котляревский (20-я минута), Эндрю Потуральски (49) и Константин Окулов (65). У проигравших отличились Семен Кизимов (46) и Стефан Да Коста (55).
"Авангард" впервые в сезоне переиграл "Автомобилист". До этого команды встречались дважды: 6 октября екатеринбургский клуб выиграл на чужом льду (4:1), 10 октября оказался сильнее соперника уже в родных стенах (3:0).
Благодаря победе "Авангард" поднялся на 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, "Автомобилист" располагается на 3-й строчке. На счету команд по 24 очка после 17 и 19 матчей соответственно. В следующей игре "Авангард" 23 октября примет череповецкую "Северсталь", "Автомобилист" в тот же день сыграет дома против челябинского "Трактора".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|17
|9
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|55-35
|24
|2
|"Шанхай Дрэгонс"
|15
|7
|2
|0
|2
|1
|0
|3
|43-38
|21
|3
|"Северсталь"
|16
|9
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|45-35
|20
|4
|"Торпедо"
|18
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|8
|46-51
|19
|5
|"Динамо" Мн
|15
|6
|1
|1
|1
|2
|0
|4
|45-35
|19
|6
|"Спартак"
|16
|6
|0
|2
|1
|2
|0
|5
|49-49
|19
|7
|"Динамо" М
|15
|3
|1
|5
|1
|0
|0
|5
|44-43
|19
|8
|ЦСКА
|16
|7
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|42-45
|16
|9
|СКА
|16
|5
|1
|0
|1
|3
|0
|6
|42-45
|16
|10
|"Лада"
|16
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|10
|30-62
|10
|11
|"Сочи"
|14
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|8
|30-43
|10
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|17
|11
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|72-47
|28
|2
|"Авангард"
|17
|9
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|63-46
|24
|3
|"Автомобилист"
|19
|8
|2
|1
|0
|2
|0
|6
|54-43
|24
|4
|"Ак Барс"
|17
|10
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|49-45
|23
|5
|"Трактор"
|17
|6
|2
|0
|2
|2
|0
|5
|50-55
|20
|6
|"Нефтехимик"
|18
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|8
|50-58
|19
|7
|"Амур"
|16
|7
|0
|0
|3
|0
|0
|6
|35-37
|17
|8
|"Барыс"
|18
|4
|1
|1
|3
|2
|0
|7
|47-53
|17
|9
|"Адмирал"
|13
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|4
|35-34
|15
|10
|"Сибирь"
|15
|1
|0
|6
|0
|0
|0
|8
|32-42
|14
|11
|"Салават Юлаев"
|15
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|32-49
|8