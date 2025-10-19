Реклама на ТАСС
Хоккеисты "Авангарда" впервые в сезоне обыграли "Автомобилист"

В двух предыдущих встречах сильнее были екатеринбуржцы
13:44

Вратарь "Авангарда" Никита Серебряков

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 3:2 в овертайме победил екатеринбургский "Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 12 011 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Котляревский (20-я минута), Эндрю Потуральски (49) и Константин Окулов (65). У проигравших отличились Семен Кизимов (46) и Стефан Да Коста (55).

"Авангард" впервые в сезоне переиграл "Автомобилист". До этого команды встречались дважды: 6 октября екатеринбургский клуб выиграл на чужом льду (4:1), 10 октября оказался сильнее соперника уже в родных стенах (3:0).

Благодаря победе "Авангард" поднялся на 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, "Автомобилист" располагается на 3-й строчке. На счету команд по 24 очка после 17 и 19 матчей соответственно. В следующей игре "Авангард" 23 октября примет череповецкую "Северсталь", "Автомобилист" в тот же день сыграет дома против челябинского "Трактора".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"17911110455-3524
2"Шанхай Дрэгонс"15720210343-3821
3"Северсталь"16901000645-3520
4"Торпедо"18630010846-5119
5"Динамо" Мн15611120445-3519
6"Спартак"16602120549-4919
7"Динамо" М15315100544-4319
8ЦСКА16700200742-4516
9СКА16510130642-4516
10"Лада"164001101030-6210
11"Сочи"14202020830-4310
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"171111110272-4728
2"Авангард"17921000563-4624
3"Автомобилист"19821020654-4324
4"Ак Барс"171001100549-4523
5"Трактор"17620220550-5520
6"Нефтехимик"18621100850-5819
7"Амур"16700300635-3717
8"Барыс"18411320747-5317
9"Адмирал"13411300435-3415
10"Сибирь"15106000832-4214
11"Салават Юлаев"152101101032-498

  

