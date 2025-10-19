Хоккеисты "Авангарда" впервые в сезоне обыграли "Автомобилист"

В двух предыдущих встречах сильнее были екатеринбуржцы

Вратарь "Авангарда" Никита Серебряков © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 3:2 в овертайме победил екатеринбургский "Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 12 011 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Котляревский (20-я минута), Эндрю Потуральски (49) и Константин Окулов (65). У проигравших отличились Семен Кизимов (46) и Стефан Да Коста (55).

"Авангард" впервые в сезоне переиграл "Автомобилист". До этого команды встречались дважды: 6 октября екатеринбургский клуб выиграл на чужом льду (4:1), 10 октября оказался сильнее соперника уже в родных стенах (3:0).

Благодаря победе "Авангард" поднялся на 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, "Автомобилист" располагается на 3-й строчке. На счету команд по 24 очка после 17 и 19 матчей соответственно. В следующей игре "Авангард" 23 октября примет череповецкую "Северсталь", "Автомобилист" в тот же день сыграет дома против челябинского "Трактора".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 17 9 1 1 1 1 0 4 55-35 24 2 "Шанхай Дрэгонс" 15 7 2 0 2 1 0 3 43-38 21 3 "Северсталь" 16 9 0 1 0 0 0 6 45-35 20 4 "Торпедо" 18 6 3 0 0 1 0 8 46-51 19 5 "Динамо" Мн 15 6 1 1 1 2 0 4 45-35 19 6 "Спартак" 16 6 0 2 1 2 0 5 49-49 19 7 "Динамо" М 15 3 1 5 1 0 0 5 44-43 19 8 ЦСКА 16 7 0 0 2 0 0 7 42-45 16 9 СКА 16 5 1 0 1 3 0 6 42-45 16 10 "Лада" 16 4 0 0 1 1 0 10 30-62 10 11 "Сочи" 14 2 0 2 0 2 0 8 30-43 10