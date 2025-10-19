Ольховский: Даниил Медведев показал хорошую игру на турнире в Алма-Ате

Россиянин обыграл в финале турнира ATP француза Корентена Муте

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев показал игру очень высокого качества на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Алма-Ате. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Ранее Медведев обыграл в финале француза Корентена Муте со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

"В первую очередь хочется поздравить Даню с долгожданной победой. Для него очень важно было наконец одержать победу после двух лет без титулов. Я думаю, что он порадовал нас не только своей победой, но и очень качественной игрой. В решающие моменты он действовал четко и уверенно", - сказал Ольховский.

Турнир в Алма-Ате относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Победителем соревнования в 2024 году стал россиянин Карен Хачанов.