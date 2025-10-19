Дюрант станет самым высокооплачиваемым игроком в истории НБА

С учетом предыдущих и будущего контрактов общий заработок баскетболиста составит $598,2 млн

Форвард "Хьюстона" Кевин Дюрант © Alex Slitz/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион в составе сборной США Кевин Дюрант подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон". Об этом сообщил телеканал ESPN.

Новое соглашение рассчитано на два года и общую сумму $90 млн, а также предусматривает опцию продления на сезон-2027/28. Отмечается, что Дюрант имел право на максимальное продление в размере $120 млн, однако, выбирая "Хьюстон" в качестве новой команды, пошел на уступки, чтобы обеспечить клубу финансовую гибкость и заложить основу для долгосрочного партнерства.

Теперь Дюрант удерживает лидерство в истории НБА по общей сумме карьерного заработка - $598,2 млн. Эта сумма складывается из предыдущих контрактов и нового соглашения. Дюрант превзошел по этому показателю четырехкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса из "Лос-Анджелес Лейкерс" ($583,9 млн).

Дюранту 37 лет, "Хьюстон" приобрел на него права в июле в результате обмена с "Финиксом". Он является единственным в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по баскетболу. Также баскетболист дважды признавался самым ценным игроком финала НБА и 15 раз принимал участие в Матче всех звезд НБА. Дюрант также играл за "Оклахому", "Голден Стэйт", с которым два раза становился чемпионом НБА, и "Бруклин".